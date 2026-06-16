Lluvias elevan hasta 15% las fallas mecánicas en vehículos de Campeche

En esta temporada de lluvias, las fallas más recurrentes en vehículos son los rodamientos, los cuales pueden ser baleros de rueda y suspensiones, así como los calentamientos de motor.

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Así lo informó el mecánico Leonardo Chang, más conocido como Leo o Leonidas, desde su taller ubicado en la colonia Las Brisas, en la cabecera de Champotón.

Estimó que la demanda de los trabajos por estas fallas ha aumentado entre un 10 y 15 por ciento, destacando que la temporada de lluvias aún está comenzando.

“En promedio, quizá un aumento del 10 y 15 por ciento con respecto al año pasado. Y las fallas más comunes son los rodamientos conocidos como baleros de ruedas y poleas. En algunas ocasiones porque los conductores pasan en encharcamientos”, destacó.

Respecto a los costos, Leonardo Chang estimó que pueden ascender entre los 800 pesos hasta mil 500 pesos, aunque depende mucho del modelo del automóvil.

También emitió algunas recomendaciones en esta temporada de lluvias, bien es el caso de evitar los encharcamientos severos en esta temporada de lluvias.

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JGH