Síguenos

Última hora

Campeche

Transportistas de Ciudad del Carmen bloquean accesos a Protexa por adeudos de más de dos años

Campeche

Lluvias elevan hasta 15% las fallas mecánicas en vehículos de Campeche

Las lluvias en Campeche han provocado un aumento de hasta 15% en las fallas mecánicas, principalmente en rodamientos, suspensión y sistemas de enfriamiento de los vehículos.

Por Jorge May

16 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Rodamientos y suspensiones, las averías más comunes durante las lluvias en Campeche
Rodamientos y suspensiones, las averías más comunes durante las lluvias en Campeche / Jorge May

En esta temporada de lluvias, las fallas más recurrentes en vehículos son los rodamientos, los cuales pueden ser baleros de rueda y suspensiones, así como los calentamientos de motor.

Vecinos de la colonia Los Manguitos denuncian el mal estado de la calle 12 en Champotón.

Noticia Destacada

Vecinos denuncian calle intransitable y falta de alumbrado en Los Manguitos, Champotón

Así lo informó el mecánico Leonardo Chang, más conocido como Leo o Leonidas, desde su taller ubicado en la colonia Las Brisas, en la cabecera de Champotón.

Estimó que la demanda de los trabajos por estas fallas ha aumentado entre un 10 y 15 por ciento, destacando que la temporada de lluvias aún está comenzando.

“En promedio, quizá un aumento del 10 y 15 por ciento con respecto al año pasado. Y las fallas más comunes son los rodamientos conocidos como baleros de ruedas y poleas. En algunas ocasiones porque los conductores pasan en encharcamientos”, destacó.

Respecto a los costos, Leonardo Chang estimó que pueden ascender entre los 800 pesos hasta mil 500 pesos, aunque depende mucho del modelo del automóvil.

También emitió algunas recomendaciones en esta temporada de lluvias, bien es el caso de evitar los encharcamientos severos en esta temporada de lluvias.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar