Aprueban reforma para impulsar a las artesanas y preservar el patrimonio de Campeche

Con el fin de fortalecer la protección de las mujeres artesanas, promover el comercio justo y reforzar la preservación del patrimonio cultural de la Entidad, el Congreso del Estado aprobó un dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche.

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La reforma, avalada por legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en la LXV Legislatura, busca actualizar el marco jurídico que regula la actividad artesanal, reconociendo su importancia económica, social y cultural para miles de familias campechanas.

De acuerdo con el dictamen, una parte significativa del sector artesanal está integrada por mujeres que participan en actividades como bordados tradicionales, textiles mayas, jipi japa, alfarería y tejidos, entre otras expresiones que forman parte del patrimonio vivo del Estado. Por ello, uno de los principales alcances de la reforma consiste en que esta ley deberá promover la participación de las mujeres artesanas, la preservación de conocimientos y técnicas tradicionales, así como el fortalecimiento de las comunidades vinculadas a esta actividad.

Asimismo, se incorporó un nuevo artículo que obliga al Estado a impulsar acciones de preservación, salvaguarda, fortalecimiento y difusión de las técnicas, conocimientos, expresiones y manifestaciones artesanales tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de las comunidades campechanas, con especial atención a la participación de las mujeres.

Los diputados coincidieron en que la actividad artesanal constituye mucho más que una fuente de ingresos para cientos de familias, particularmente en comunidades rurales e indígenas. Destacaron que las artesanías representan conocimientos heredados de generación en generación y son una expresión fundamental de la historia, cultura e identidad de Campeche.

Aunque la iniciativa original incluía disposiciones relacionadas con la protección de diseños, autoría cultural, certificaciones de origen y prevención del plagio, la Comisión de Desarrollo Económico realizó ajustes para evitar invadir competencias federales en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. En consecuencia, el dictamen fue reorientado hacia acciones de preservación cultural, promoción, difusión y fortalecimiento institucional del sector artesanal.

Con esta reforma, el Congreso busca consolidar una política pública que reconozca a las artesanas y artesanos como actores fundamentales para el desarrollo económico y la preservación de las tradiciones campechanas, fortaleciendo especialmente el papel de las mujeres en la conservación y transmisión del patrimonio cultural del Estado.

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JGH