Inundaciones obligan a primaria de Ich-Ek, Hopelchén, a cerrar aulas hasta el fin del ciclo escolar

La escuela primaria "Justo Sierra Méndez", ubicada en la comunidad de Ich-Ek, concluirá el ciclo escolar 2025-2026 bajo la modalidad a distancia, debido a que no existen condiciones adecuadas para el regreso presencial de los alumnos tras las inundaciones registradas el pasado 4 de junio.

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El director del plantel, Jaime Ramiro Poot Uitz, informó a Por Esto! que, después de una semana de trabajos de limpieza y saneamiento realizados del 8 al 12 de junio, los docentes retomaron actividades este lunes 15. Las labores incluyeron la sanitización del mobiliario y de diversas áreas de la escuela para proteger la salud de los estudiantes.

Explicó que la supervisora de la Zona Escolar 019, Marina Elidé Chan Arcos, visitó el plantel para verificar las condiciones del inmueble. Durante una reunión con padres de familia, estos manifestaron su preocupación por la persistente humedad en las aulas, situación que podría afectar la salud de los menores.

Los padres también señalaron la presencia de una gran cantidad de mosquitos, derivada de las condiciones de humedad que aún prevalecen en la escuela. Por ello, en acuerdo con la supervisora escolar, la dirección del plantel y el comité de padres de familia, se determinó que las dos semanas restantes del ciclo escolar se desarrollarán de manera virtual.

“Con la finalidad de salvaguardar el bienestar y la salud de los niños, debido al exceso de humedad y a la cal que se aplicó en todos los espacios de la institución, y con conocimiento del subsecretario de Educación Básica, Roberto Herrera Maas, así como de la supervisora Marina Elidé Chan Arcos, y a petición de los padres de familia, se decidió concluir estas dos semanas de clases a distancia, ya que no existen condiciones para permanecer de manera presencial”, señaló Poot Uitz.

El director agregó que, aunque se realizaron acciones de saneamiento en la escuela, las condiciones aún no son las más adecuadas, ya que los patios y terrenos cercanos continúan con altos niveles de humedad, lo que favorece la proliferación de mosquitos. Reiteró que la prioridad es proteger la salud y seguridad de los estudiantes.

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JGH