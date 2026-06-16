Más de 15 mil capacitados en LSM, pero persisten estigmas en Campeche

Aunque cada año más de 15 mil personas reciben capacitación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) en Campeche —lo que equivale a un promedio de 41 personas por día—, su uso cotidiano sigue siendo limitado debido a los tabúes, prejuicios y estigmas que aún persisten en la población.

De acuerdo con el director para la Discapacidad de la Secretaría de Inclusión (SEIN), Jorge Francisco Hoil Lee, la dependencia ha reforzado en los últimos años las acciones de capacitación, sensibilización e inclusión dirigidas tanto a la comunidad con discapacidad auditiva como a la población en general y servidores públicos. Además, trabaja en la elaboración de un Manual de Atención Ciudadana para brindar herramientas básicas de comunicación con personas sordas durante trámites y servicios.

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Según datos del INEGI (Censo 2020), en Campeche existían 37 mil 946 personas con limitación o discapacidad para oír, aun utilizando aparato auditivo. De ellas, 27 mil 202 presentaban limitación auditiva y 10 mil 744 discapacidad auditiva severa. Estas cifras han aumentado en los últimos seis años por factores como condiciones congénitas, envejecimiento, enfermedades del oído y discapacidades adquiridas.

Educación marginal

A pesar de que miles de campechanos aprenden nociones básicas o avanzadas de LSM, todavía son pocas las personas que la utilizan espontáneamente en espacios públicos para comunicarse con la comunidad sorda. “Muchas personas la aprenden, pero aún existe cierta pena para hacer señas en público. Persisten estigmas y tabúes”, reconoció Hoil Lee.

La SEIN ha impulsado cursos en escuelas, dependencias, empresas y sectores estratégicos como el turístico, donde participaron 150 trabajadores y alrededor de 100 funcionarios públicos. Uno de los proyectos más exitosos se desarrolló en el Centro de Atención Múltiple (CAM) 2, donde madres, padres e hijos aprendieron juntos LSM, mejorando la comunicación familiar y la integración social de niñas y niños con discapacidad auditiva.

Hoil Lee subrayó que la inclusión no se limita a contar con intérpretes, sino que requiere una transformación cultural que elimine barreras de comunicación y fomente una convivencia respetuosa y accesible. “Lo que buscamos es que la lengua de señas salga de las aulas y llegue a las calles, oficinas, comercios y todos los espacios donde las personas sordas ejercen sus derechos”, concluyó.