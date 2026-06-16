Templo histórico de Campeche requiere restauración urgente

A 165 días de los festejos más importantes del Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora de Guadalupe, las lluvias y la humedad han comenzado a afectar la totalidad del inmueble, provocando daños visibles en la fachada y muros del templo católico, uno de los recintos religiosos más representativos de la ciudad.

Entre los principales deterioros destacan el desprendimiento de pintura, el reblandecimiento del concreto en distintas paredes y la necesidad de realizar una revisión detallada de los techos, ante el riesgo de filtraciones. Estas condiciones se han intensificado en las últimas semanas debido a la temporada de lluvias, lo que ha generado preocupación entre los responsables del templo, especialmente por la cercanía de las festividades guadalupanas de diciembre, cuando el recinto llega a recibir hasta 30 mil visitantes.

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El secretario de la iglesia parroquial, Álvaro Ramírez, informó que ya se elabora un documento formal que será enviado a distintas autoridades para solicitar apoyo en labores de mantenimiento y restauración. Subrayó que estas acciones son urgentes debido a la importancia del santuario como punto de encuentro religioso y cultural durante las celebraciones.

Ramírez también destacó que la actividad del templo no se limita al mes de diciembre, sino que durante todo el año se mantiene una afluencia constante de fieles, especialmente de adultos mayores y familias. Explicó que semanalmente se realizan alrededor de 17 celebraciones eucarísticas, con una asistencia promedio de hasta 70 personas por misa.

De lunes a sábado se celebran dos misas diarias (8:00 y 18:00 horas), mientras que los domingos se ofician cinco servicios religiosos (8:00, 10:00, 11:15, 12:30 y 18:00 horas), lo que refleja la importancia del templo en la vida comunitaria y espiritual.

Historia

Álvaro Ramírez recordó que el Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora de Guadalupe fue la primera iglesia construida fuera de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, lo que le otorga un valor histórico y religioso significativo.

De acuerdo con los registros históricos, su construcción inició en 1575 por iniciativa de Pedro de Bonilla, vecino acaudalado y devoto de la época. El templo fue concluido y consagrado en 1660, tras varias décadas de trabajos.

El edificio destaca por su arquitectura sobria, con una torre campanario de dos cuerpos situada en el lado izquierdo, planta de cruz latina y techo de rollizos. Su diseño sencillo pero histórico lo convierte en un referente religioso y patrimonial dentro de la comunidad.