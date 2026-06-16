Sin seguro, INAH, Diócesis de Campeche y terceros buscan rescatar a San Francisquito tras colapso

En la iglesia de San Roque, conocida popularmente como San Francisquito, no aplica el seguro al ser el desgaste de una puerta, por lo que se buscan opciones de financiamiento entre la Diócesis, el Instituto Nacional de Antropología e Historia e incluso aportaciones de particulares.

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La puerta principal, en la calle 12, colapsó debido al desgaste de la infraestructura, lo que provocó que no se pueda abrir lo que es un desgaste de la infraestructura, y con la valoración se determinó que, por esta razón, no cubre el seguro la afectación del templo religioso e histórico.

Al terminar la elaboración del dictamen que realiza el personal de la sección de Monumentos Históricos del Centro INAH Campeche, determinarán el costo de la rehabilitación y el monto que pueden aportar tanto el Gobierno Federal como el organismo federal e incluso terceros para la ejecución de la obra de mantenimiento.

El seguro no cubrirá los daños debido a que el colapso de la puerta fue causado por desgaste estructural. / Wilbert Casanova Villamonte

El jefe del departamento de Trámites y Servicios Legales del INAH, Jorge Aguilar Montero, explicó que el seguro se solicita cuando por algún siniestro los templos católicos sufren daños, como el colapso del techo de la iglesia de San Luis Obispo en Calkiní.

En la iglesia de San Roque, el desgaste en el dintel de la puerta ocasionó su desplome, y descartó que exista un riesgo en las demás construcciones católicas, ya que hay una revisión constante, además de que las autoridades eclesiásticas reportan los daños arquitectónicos que detectan.

Y afirmó que los riesgos son evidentes en las casas abandonadas, ya que el grado de deterioro ocasiona que se derrumben los techos o tengan daños en sus fachadas.

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JGH