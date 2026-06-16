Reportero denuncia ante Derechos Humanos presunto abuso policial en Campeche

El reportero Carlos Tun Ek acudió ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Codhecam, para presentar una denuncia por la presunta agresión que sufrió durante un procedimiento en el que, según señaló, la policía identificada como A.C. ordenó su arresto y le provocó heridas.

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La víctima pidió que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido y que las dependencias encargadas de la seguridad pública tomen cartas en el asunto para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Acusa una presunta agresión durante un procedimiento policial. / Dismar Herrera

Asimismo, solicitó que el caso sea atendido conforme a derecho y mediante los conductos legales correspondientes. Tun Ek también hizo un llamado para que la situación no sea utilizada con fines políticos ni para generar confrontaciones, asimismo, argumentó que no desea que el caso escale más allá de las instancias legales y confió en que las autoridades actúen conforme a la ley para esclarecer lo sucedido.

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JGH