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Productor de Campeche salva cultivo de pitahaya sin apoyo oficial

El productor José Gaspar Pech logró rescatar su cultivo de pitahaya en Campeche tras enfrentar una plaga de gusanos, invirtiendo recursos propios ante la ausencia de apoyo estatal.

Por Erik Caamal

16 de jun de 2026

1 min

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Falta de respaldo institucional en crisis agrícola
Falta de respaldo institucional en crisis agrícola

El productor de pitahaya José Gaspar Pech informó que logró salvar su cultivo de poco más de una hectárea, ubicado cerca del campo “Cuatro Piedras” en la ciudad, tras enfrentar una plaga de gusanos que puso en riesgo su producción. Señaló que la atención oportuna y las acciones realizadas con recursos propios fueron clave para evitar pérdidas mayores, ya que no recibió apoyo de las autoridades estatales.

El reportero Carlos Tun Ek presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.

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Explicó que la situación se volvió crítica al detectar la presencia de insectos que comenzaron a dañar las plantas, por lo que decidió actuar de inmediato para frenar la propagación. Aunque esto implicó una inversión importante, consideró que era la única alternativa para proteger su cosecha.

Destacó además que las recientes lluvias en la región ayudaron de forma significativa al control natural de la plaga y favorecieron la recuperación del cultivo, mejorando las condiciones del terreno.

El productor expresó su satisfacción por haber logrado rescatar su producción, aunque lamentó la falta de respaldo institucional ante la problemática que afectó su plantación de pitahaya.

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