Motociclista sobrevive de milagro tras enredarse cable en el cuello en Ciudad del Carmen

Un hombre de más de 40 años de edad salvó la vida de manera milagrosa la tarde de este viernes, luego de que un cable de televisión se enredara repentinamente en su cuello mientras se desplazaba en motocicleta por calles de la colonia Tacubaya, provocándole severas lesiones en la piel y generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 42-A, entre las calles 19 y 31 de la citada colonia, donde el motociclista circulaba con dirección a su centro de trabajo a bordo de una motocicleta marca Italika, color azul, con placas de circulación del estado de Campeche.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre transitaba de manera normal cuando, de forma inesperada, un cable que era manipulado por trabajadores de una empresa de televisión por cable cayó desde las alturas y terminó enredándose alrededor de su cuello. La fuerza del impacto provocó que sufriera quemaduras y lesiones de consideración en la piel, además de llevarse un gran susto al quedar atrapado momentáneamente.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, arribando al lugar paramédicos del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado. Tras una valoración médica, se determinó que, pese a las lesiones sufridas, no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil para verificar las condiciones en las que se realizaban los trabajos de sustitución de líneas de cableado. Durante la inspección, las autoridades detectaron que la cuadrilla laboraba sin las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de peatones y automovilistas.

Ante esta situación, el titular de Protección Civil ordenó la suspensión inmediata de las labores y prohibió que los trabajadores continuaran con las maniobras hasta cumplir con los protocolos correspondientes. Asimismo, instruyó al responsable de la cuadrilla a presentar un escrito formal para sostener una reunión con las áreas de Desarrollo Urbano y Protección Civil, donde deberán exponer las medidas de seguridad que implementarán para continuar realizando trabajos en la vía pública.

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Finalmente, el encargado de la empresa involucrada llegó a un acuerdo con los familiares del motociclista para atender los daños ocasionados por el incidente, mientras las autoridades dieron seguimiento al caso para evitar que una situación similar vuelva a poner en riesgo a la ciudadanía.

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JGH