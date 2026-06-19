Denuncian a Gerardo Sánchez Sansores por tráfico de influencias

Por tráfico de influencias, el coordinador de Afiliación del Partido del Trabajo (PT) en Campeche, Gerardo Sánchez Sansores fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado (Feccecam). De acuerdo con el abogado denunciante, Félix Sélem Villanueva, ha sido el propio petista quien ha confesado públicamente ser operador del Gobierno del Estado con empresas públicas y privadas, la atracción de inversiones y las gestiones con Petróleos Mexicanos (Pemex), pese a que se ha señalado que no es servidor público, lo que constituye un posible delito.

La denuncia fue presentada ante la instancia anticorrupción, solicitando que se investigue la presunta participación de Sánchez Sansores en actividades que corresponderían a funciones propias de servidores públicos.

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El abogado sostuvo que durante los últimos años ha sido ampliamente conocido el papel del sobrino de la titular del Poder Ejecutivo en asuntos relacionados con la administración estatal, particularmente en empresas privadas, inversiones y gestiones ante Pemex.

La irregularidad radica en que Gerardo Sánchez Sansores no ocupa formalmente un cargo en el gobierno, aunque ha hecho referencia a su participación en asuntos estratégicos para la administración pública estatal.

La denuncia también incluye señalamientos hacia el Poder Ejecutivo, al considerar que las autoridades deben esclarecer el alcance de las funciones que habría desempeñado.

Sélem Villanueva pidió una investigación exhaustiva de la Fiscalía Anticorrupción para determinar si hubo violaciones a la ley, y aseguró que dará seguimiento puntual al expediente para conocer el avance de las investigaciones.