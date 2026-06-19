¡Ya no tendrán salmonella! Congreso de Campeche fortalece vigilancia sanitaria en purificadoras de agua

Con el objetivo de garantizar agua de calidad y proteger la salud de las familias campechanas, el Congreso del Estado aprobó un exhorto para fortalecer la vigilancia sanitaria en los establecimientos dedicados a la purificación y venta de agua en la Entidad.

Noticia Destacada Denuncian a Gerardo Sánchez Sansores por tráfico de influencias

La medida busca incrementar acciones preventivas y la supervisión en este tipo de negocios, considerados una actividad esencial para miles de hogares. De acuerdo con lo aprobado por la LXV Legislatura, el propósito es brindar confianza a la población sobre la calidad del agua que consume diariamente y reducir riesgos sanitarios.

Los legisladores señalaron que la propuesta no pretende afectar a los comercios del sector, sino reforzar mecanismos de control y prevención para asegurar un servicio seguro y confiable. Asimismo, destacaron que la vigilancia sanitaria es una herramienta fundamental para proteger la salud pública y garantizar que los establecimientos cumplan con las normas correspondientes.