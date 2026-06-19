Embargarán cuentas a la Secretaría de Salud de Campeche; niega pago por casi 3 mdp a extrabajador

El Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (Indesalud) de Campeche se negó a acatar el auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de 2 millones 801 mil 316.12 pesos en favor del extrabajador Manuel Jesús Pérez Medina, pese a la resolución del laudo laboral emitida el 10 de diciembre de 2025.

El apoderado jurídico del afectado, Darwin Ariel Moo Cambranis, solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) el embargo de cuentas bancarias de la institución para dar cumplimiento a la orden judicial. La diligencia se realizó en las oficinas de la Secretaría de Salud (SSA) en el barrio de San Román, encabezada por la actuaria Ariadna Amairani Uicab Flores.

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Además del pago de más de 2.8 millones de pesos, la resolución contempla la homologación salarial correspondiente a la categoría de Cirujano Dentista “A”, con una percepción mensual de 26 mil 47 pesos, así como el pago de diferencias salariales acumuladas desde septiembre de 2011, calculadas en 12 mil 920 pesos mensuales más incrementos.

El representante de Indesalud, José Rafael Fernández Martínez, argumentó la imposibilidad legal de ejecutar un embargo, señalando que los recursos forman parte del patrimonio destinado a servicios públicos de salud y son inembargables conforme a la Ley General de Salud, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Bienes del Estado.

Por su parte, el representante legal del extrabajador acusó a Indesalud de incumplir reiteradamente el laudo laboral emitido desde junio de 2023, solicitando nuevas medidas de apremio y el embargo de cuentas en HSBC México, además de girar oficio a la CNBV para identificar otras cuentas.

La actuaria concluyó la diligencia y ordenó remitir las actuaciones a la JLCA, que deberá determinar lo conducente respecto a la negativa de pago y las solicitudes del trabajador.