Apagón deja sin agua a varias colonias de Campeche; Smapac responsabiliza a fallas de la CFE

Una avería en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, provocó la paralización del tanque de distribución de la zona de Jardines, dejando sin el servicio de agua potable a un amplio sector de la ciudad de San Francisco de Campeche durante este viernes 19 de junio.

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El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, SMAPAC, emitió un aviso urgente a la ciudadanía donde detalló que el desabasto afecta directamente a los usuarios de las colonias Jardines, Ampliación Cuatro Caminos, Leovigildo Gómez, Polvorín, Tacubaya, Altavista, así como a una sección de la Tomás Aznar, la zona de Fraccionamientos y las tres etapas de Villa Real.

El organismo municipal enfatizó de manera enérgica que la interrupción del suministro no es responsabilidad de la comuna, aclarando que la falta de bombeo se debe única y exclusivamente a la ausencia de energía eléctrica necesaria para operar los motores del sistema de distribución.

"Queremos dejar en claro que esta situación NO es responsabilidad de SMAPAC. La interrupción del agua se debe única y exclusivamente a la falta de energía eléctrica por parte de la CFE", puntualizó la dependencia a través de sus canales oficiales.

Personal técnico del SMAPAC informó que se mantiene en estrecha comunicación y vigilancia de las maniobras de reparación que ejecuta la paraestatal eléctrica. Asimismo, se comprometieron a encender las bombas de extracción de forma inmediata una vez que la CFE logre restablecer el fluido eléctrico en la zona afectada.

Ante esta contingencia, las autoridades municipales exhortaron a la población de los sectores afectados a racionar y hacer un uso estrictamente cuidadoso del agua almacenada en cisternas y tinacos en tanto se normaliza el servicio.

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JGH