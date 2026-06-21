La ilusión de regresar a casa: padres esperan celebrar rodeados de cariño en Hopelchén

Mientras las horas transcurrían con tranquilidad en el parque principal, cuatro hombres disfrutaban de una mañana que parecía común, aunque con la expectativa de que el día les guardara una sorpresa especial. Severo Tzel Sunza, Henry Vidal Chuil Sandoval, Natalio Sandoval Cauich y Alfonso Antonio Sansores Pech compartieron conversaciones, recuerdos y momentos de descanso, como acostumbran hacerlo cada domingo.

Sentados bajo la sombra de los árboles y observando el ir y venir de las familias, coincidieron en que aún desconocían cómo celebrarían la fecha en sus hogares. Sin embargo, entre sonrisas reconocieron que probablemente sus seres queridos les habrían preparado alguna comida especial para recibirlos después del mediodía.

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Para ellos, más allá de los regalos o festejos, el verdadero valor de la jornada radica en el afecto de hijos, nietos y familiares. Cada uno guarda historias de esfuerzo, trabajo y dedicación que hoy encuentran recompensa en el cariño de quienes han acompañado a lo largo de los años.

Con la serenidad que brinda la experiencia, los cuatro padres aguardaban el momento de regresar a casa, donde quizá los esperaba una mesa compartida, una felicitación inesperada o simplemente el abrazo sincero de la familia, un detalle que para muchos sigue siendo el mejor regalo en una fecha tan significativa.