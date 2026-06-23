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Campeche / Sucesos

Hallan cuerpo de mujer en cañaverales de Champotón

Una mujer fue hallada sin vida en una zona de cañaverales cerca de Villas Flores, Champotón, lo que generó la movilización de autoridades estatales y federales.

Por Jorge May

23 de Jun de 2026

1 min

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Fgecam investiga hallazgo de mujer sin vida
Fgecam investiga hallazgo de mujer sin vida

Al parecer entre una zona de cañaverales a orilla de carretera, fue reportado el hallazgo de una persona del sexo femenino sin vida. Se logró saber que portaba pantalón de licra, blusa negra y tenis. Las autoridades investigan los hechos.

Lo anterior generó la movilización de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), la Guardia Nacional (GN), la Policía Municipal (PM) y Protección Civil (PC). También acudieron paramédicos de la Cruz Roja, delegación Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el reporte fue emitido hace unas horas, presuntamente en una zona de cañaverales, entre las inmediaciones del camino de Nuevo León, cerca del asentamiento Villas Flores en Champotón.

Hasta el momento no hay detalles de la persona. Se espera que en las próximas horas se tenga una ampliación de la información.

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