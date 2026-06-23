Siete de cada 10 mujeres campechanas sufren violencia

Detrás de las puertas de muchos hogares campechanos se libra una batalla silenciosa. Gritos, amenazas, humillaciones y agresiones físicas continúan marcando la vida de miles de mujeres en el Estado, una realidad que se refleja tanto en las estadísticas oficiales como en las historias que diariamente llegan al Instituto de la Mujer de Campeche (IMEC).

Según el organismo, siete de cada 10 mujeres han sido víctimas o continúan siendo víctimas de algún tipo de violencia, cifra que evidencia la magnitud de una problemática persistente en la Entidad.

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) recibe entre 60 y 65 reportes diarios por violencia familiar, aunque en algunas jornadas la cifra supera las 70 llamadas de emergencia.

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En el IMEC, la situación también se refleja todos los días: atienden entre 20 y 22 mujeres diariamente, de las cuales 14 a 16 acuden por violencia intrafamiliar.

“Lo importante es que las mujeres sepan que no tienen por qué soportar malos tratos”, expresó Kelleher Hernández, al destacar que la dependencia ofrece acompañamiento integral durante todo el proceso de denuncia.

El apoyo incluye asesoría legal gratuita, seguimiento psicológico y orientación para integrar pruebas ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam) o los tribunales. Además, cuentan con la línea nacional 079 para canalizar reportes y solicitudes de auxilio.

La funcionaria reconoció que cada vez más mujeres se atreven a denunciar, aunque muchas permanecen atrapadas en círculos de violencia por la dependencia económica o la falta de redes de apoyo.

Para enfrentar esta situación, el IMEC impulsa el programa “No Estás Sola”, dirigido a mujeres víctimas de violencia sin respaldo familiar. Más de 70 beneficiarias reciben un apoyo económico mensual de 3 mil 500 pesos durante seis meses, además de capacitación laboral y acompañamiento para fomentar independencia económica.

Las cifras muestran que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las principales heridas sociales de Campeche, aunque también reflejan que cada vez más víctimas buscan ayuda y encuentran instituciones dispuestas a acompañarlas para romper el ciclo de agresiones.