Ayuntamiento de Champotón ausente en mantenimiento de espacios públicos

Ante los nulos trabajos de limpieza por parte de las autoridades, un grupo de vecinos se organizó y realizó trabajos de limpieza en las inmediaciones del parque infantil del Infonavit Nueva Esperanza.

Tras un recorrido por este lugar, reportaron que también existen fallas en el suministro eléctrico, lo que está generando cortocircuitos provenientes desde la caja de distribución.

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Fabián Cruz Morales explicó que entre los vecinos realizan de manera periódica trabajos de limpieza tanto en el parque infantil como en la cancha de usos múltiples.

“Desde hace tiempo el Ayuntamiento no viene a hacer el mantenimiento de las áreas, y por lo pronto los vecinos se encargarán de darle el mantenimiento correspondiente”, destacó.

Respecto a las fallas eléctricas, comentó: “Hemos tenido problemas con el alumbrado, lo hemos reportado. Si observa la caseta, verá que han ocurrido cortocircuitos”, añadió.

Los habitantes piden la intervención de las autoridades para que se tomen en cuenta los trabajos de limpieza en las áreas recreativas y deportivas, así como que se atiendan las fallas eléctricas.