Modificará INE el calendario electoral; partidos se están adelantando

Sin declarar si la designación de 'aspirantes' a las gubernaturas por parte de la coalición Morena-PT-PVEM para el 2026 está cruzando la delgada línea entre la legalidad y la ilegalidad, Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció que los procesos electorales cada vez comienzan más temprano, por lo que el marco legal vigente ya resulta insuficiente para regular los procedimientos internos de los partidos políticos.

Ante este escenario, reveló que el Consejo General discute actualmente lineamientos para normar estos procesos, que en próximos días se estarán presentando y que impactarían en los comicios locales.

La consejera explicó que el INE mantiene especial atención sobre los mecanismos internos que los partidos políticos han comenzado a desarrollar rumbo a las elecciones de 2027, debido a que prácticamente todas las fuerzas políticas ya iniciaron actividades relacionadas con la definición de candidaturas y estructuras territoriales.

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Precisó que, aunque el Instituto organiza los procesos federales, también tiene una responsabilidad en la fiscalización de los procesos locales. Por ello, trabaja en la armonización de calendarios electorales en las 32 entidades federativas.

De la Cruz Magaña señaló que la anticipación de actividades partidistas evidencia la necesidad de abrir una discusión seria entre autoridades electorales, partidos políticos y representantes legislativos para revisar el calendario electoral vigente, pues las disposiciones actuales establecen con claridad los periodos de precampaña y campaña, pero la realidad política parece haber rebasado dichos tiempos.

“Cada proceso empieza más temprano”, advirtió, al considerar que esta situación obliga a reflexionar sobre posibles reformas que permitan actualizar las reglas electorales y responder a las nuevas dinámicas políticas que ya se observan en todo el país.