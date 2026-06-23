¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano en Campeche? Esta es la fecha oficial

Miles de estudiantes de educación básica en Campeche iniciarán oficialmente sus vacaciones de verano a partir del viernes 27 de junio, luego de que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación realizaran un ajuste al calendario escolar 2025-2026 debido a las altas temperaturas registradas en la entidad. El último día de clases será el jueves 26 de junio.

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La modificación, publicada en el Periódico Oficial del Estado, establece que aunque las actividades académicas concluyen el 26 de junio, el personal docente continuará con labores administrativas, evaluación de resultados y capacitación durante los primeros días de julio. La medida busca proteger la salud de niñas, niños y adolescentes sin afectar el cumplimiento de los programas educativos.

De acuerdo con el calendario escolar estatal, el ciclo 2025-2026 originalmente concluiría el 15 de julio; sin embargo, Campeche aplicó un ajuste local que adelantó el fin de clases presenciales. Se espera que el próximo ciclo escolar inicie el 31 de agosto de 2026, conforme a los acuerdos nacionales en materia educativa.