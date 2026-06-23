Mujer lesionada tras derrape por aceite en Francisco I. Madero

Una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital por paramédicos de Protección Civil luego de resultar lesionada al derrapar la motocicleta en la que viajaba junto a su pareja, presuntamente debido a una extensa mancha de aceite regada sobre la carpeta asfáltica. El accidente ocurrió durante la noche del martes sobre la avenida 10 de Julio, en la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo con la información recabada, la pareja se desplazaba en una motocicleta Italika sin placas, cuando al pasar por un tramo cubierto de aceite perdió el control y terminó derrapando varios metros sobre el pavimento.

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Detrás de ellos circulaban al menos cuatro motocicletas más, cuyos conductores también fueron sorprendidos por las condiciones de la vía. Aunque lograron levantarse tras derrames menores, una joven mujer presentó lesiones de mayor consideración, con una posible luxación y golpes en el cuerpo que le impedían ponerse de pie.

Testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia al 911. Minutos después, paramédicos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a la lesionada a un centro médico.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes abanderaron la zona y controlaron el tránsito vehicular para evitar más accidentes. Posteriormente, Protección Civil cubrió la mancha de aceite con arena para reducir el riesgo de nuevos derrapes.

Hasta el momento, las autoridades desconocen qué vehículo fue el responsable de derramar el aceite, situación que provocó el percance y puso en riesgo a varios motociclistas.