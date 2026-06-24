Cateo en Plan de Ayala, Carmen deja un detenido y drogas aseguradas

Un hombre fue asegurado durante un cateo realizado en un predio de la localidad de Plan de Ayala, en el municipio de Carmen, donde además fueron localizadas diversas sustancias ilícitas.

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El cateo se llevó a cabo en un inmueble situado sobre la calle 14 de dicha comunidad, donde agentes investigadores ingresaron con una orden judicial, logrando asegurar a E.M.S., de 31 años de edad y originario de Guanajuato, además de varias bolsitas de nylon que contenían fragmentos sólidos de color blanco y material cristalino con características al polvo de cocaína.

Tanto el detenido como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar la naturaleza de las sustancias y la posible responsabilidad del implicado en los hechos.