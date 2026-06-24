Hombre lesionado con bate en despacho jurídico de Campeche

Un hombre de aproximadamente 34 años terminó lesionado luego de recibir un batazo en la cabeza cuando se encontraba al interior de un despacho jurídico ubicado en una plazuela sobre la avenida Patricio Trueba, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

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Los hechos ocurrieron cuando ciudadanos reportaron al número de emergencias una presunta persona herida por arma de fuego, motivo por el que al lugar acudieron paramédicos del Sector Salud, elementos de la Policía Estatal y personal de la Guardia Nacional.

Al verificar la situación, se descartó completamente el uso de armas de fuego, confirmándose que la lesión fue provocada con un bate.

Derivado de lo ocurrido, la zona fue acordonada por los agentes estatales mientras se realizaban las diligencias correspondientes.