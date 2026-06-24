Preocupa violencia contra la mujer en Campeche

Detrás de las puertas de muchos hogares campechanos se libra una batalla silenciosa. Gritos, amenazas, humillaciones y agresiones físicas continúan marcando la vida de miles de mujeres en el Estado, una realidad que se refleja tanto en las estadísticas oficiales como en los casos que diariamente llegan al Instituto de la Mujer de Campeche (IMEC).

Según el organismo, siete de cada 10 mujeres han sido víctimas o continúan siendo víctimas de algún tipo de violencia, cifra que evidencia la magnitud de una problemática persistente en la Entidad.

Tan solo el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) recibe entre 60 y 65 reportes diarios por violencia familiar, aunque en algunas jornadas la cifra supera las 70 llamadas de emergencia relacionadas con este delito.

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En el IMEC, la situación también se refleja cotidianamente: la institución brinda atención a entre 20 y 22 mujeres al día, desde orientación jurídica y psicológica hasta acompañamiento en procesos judiciales. De ese total, aproximadamente 14 a 16 acuden por violencia intrafamiliar.

“Lo importante es que las mujeres sepan que no tienen por qué seguir soportando malos tratos, golpes o cualquier forma de violencia”, expresó Kelleher Hernández, al destacar que la dependencia ofrece acompañamiento integral durante todo el proceso de denuncia.

El apoyo incluye asesoría legal gratuita, atención psicológica y orientación para la integración de pruebas que fortalezcan los casos ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) o los tribunales. Además, las víctimas cuentan con una línea telefónica de atención y con el respaldo del número nacional 079.

Para enfrentar esta situación, el Instituto impulsa el programa “No Estás Sola”, dirigido a mujeres víctimas de violencia que carecen de respaldo familiar. Actualmente, más de 70 beneficiarias reciben un apoyo económico mensual de 3 mil 500 pesos durante seis meses, además de capacitación laboral y acompañamiento para fomentar su independencia económica.

Las cifras muestran que la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas sociales en Campeche, aunque también reflejan que cada vez más víctimas buscan ayuda y encuentran instituciones dispuestas a acompañarlas para romper el ciclo de violencia y reconstruir sus proyectos de vida.