¡Comienzan las vacaciones! Estudiantes de Campeche dan la bienvenida a las vacaciones de verano

Las aulas quedaron en silencio. Este jueves concluyó oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 para miles de estudiantes de educación básica en Campeche, marcando el inicio de las vacaciones de verano para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

El cierre del ciclo se realizó de manera anticipada, luego de que la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) determinara finalizar las actividades académicas una vez cumplidos los 182 días efectivos de clase establecidos en el calendario escolar y ante las intensas temperaturas registradas en la entidad.

A partir de este viernes, los estudiantes disfrutarán de un periodo de descanso antes de regresar a las aulas para el ciclo escolar 2026-2027, previsto para finales de agosto conforme al calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Aunque los alumnos ya comenzaron sus vacaciones, el personal docente y directivo continuará con actividades administrativas, captura de calificaciones, entrega de documentación y el cierre formal del ciclo escolar en cada plantel.

Las autoridades educativas recomendaron a madres, padres y tutores fomentar actividades recreativas, deportivas y culturales, además de mantener medidas de prevención ante las altas temperaturas, como hidratación adecuada y evitar la exposición prolongada al sol.

Con el inicio de las vacaciones de verano también se espera un incremento en la movilidad hacia playas, balnearios y destinos turísticos de Campeche, por lo que las autoridades exhortaron a extremar precauciones durante este periodo de descanso.

Así, miles de niñas, niños y adolescentes despiden un año escolar lleno de aprendizajes y comienzan oficialmente el receso más largo del calendario educativo, con la mirada puesta en el regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027.