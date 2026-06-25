Operativo revela drogas ocultas en cargamento de flores sobre la carretera Campeche-Mérida

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Carlos “N” y Andrés “N”, señalados por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de narcóticos, luego de un aseguramiento realizado en la carretera federal Campeche-Mérida.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó ante un juez de control los datos de prueba suficientes para iniciar el proceso judicial en contra de ambas personas.

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El juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La detención ocurrió cuando elementos de la Policía Federal Ministerial interceptaron a los ahora imputados en las inmediaciones de la carretera federal Campeche-Mérida, a la altura del kilómetro 112+500, en el municipio de Kopomá.

Durante la revisión del vehículo de carga en el que se transportaban rollos de flores naturales, los agentes localizaron 180 cápsulas psicotrópicas de color verde distribuidas en 17 blísteres, por lo que procedieron al aseguramiento de la unidad y la detención de los ocupantes.

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Posteriormente, las cápsulas fueron sometidas a un dictamen químico, el cual determinó que contenían como principio activo clobenzorex, sustancia considerada dentro de los psicotrópicos regulados por la legislación mexicana.

Además del vehículo tipo chasis, las autoridades aseguraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo como parte de los indicios relacionados con la investigación.

La FGR recordó que Carlos “N” y Andrés “N” son considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.