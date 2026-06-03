Alerta sanitaria en Bécal: Denuncian acumulación de basura y zopilotes en el mercado municipal

No sabemos si es mercado municipal o basurero municipal por los zopilotes que llegan a comer los desperdicios que dejan los abastecedores en el pavimento y donde los trabajadores de la junta municipal no hacen nada por recoger todos esos desperdicios que tienen mal olor y están frente a la entrada del área de comidas de este mercado municipal, lo que ha generado preocupación entre los locatarios y clientes que llegan a este centro de abastos para poder comprar sus alimentos o simplemente a desayunar, por lo que tienen que aguantar estos fétidos olores de estos restos que se encuentran en la parte posterior de este principal mercado municipal.

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Los locatarios temen que se desate una enfermedad en este lugar, el cual la junta municipal tiene completamente abandonado, donde incluso hay un camión recolector lleno de basura el cual está en la parte trasera de este mercado municipal, donde se ha convertido en un verdadero basurero clandestino en donde incluso una manada de zopilotes han bajado para alimentarse de los restos de cerdo y res que tiran en los basureros, pero al no pasar a tiempo el camión recolector los perros lo riegan en toda la parte trasera de este mercado municipal.

Las locatarios temen represalias por parte de la autoridad, quienes pretenden incluso incrementar el cobro de derecho de piso; sin embargo, no están atendiendo adecuadamente este problema que afecta a decenas de personas. Los inconformes señalaron que el problema se ha agravado en las últimas semanas debido a la falta de atención de las autoridades de la Junta Municipal, ya que los residuos continúan acumulándose en distintos puntos del mercado. La presencia de aves carroñeras se está volviendo una imagen cotidiana, generando una mala impresión para visitantes y consumidores.

Asimismo, denunciaron que en la parte trasera del mercado permanece estacionado un camión tipo volquete cargado de basura, el cual, lejos de contribuir a la limpieza, se ha convertido en un foco de contaminación. Indicaron que el lugar presenta características de un basurero clandestino debido a la acumulación de desperdicios y la falta de recolección, por lo que varios locatarios expresaron su preocupación por posibles represalias al denunciar públicamente esta problemática. Aseguraron que, mientras se contempla un incremento en el cobro del derecho de piso, las autoridades no han dado una solución efectiva a un problema que afecta a decenas de fa

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JGH