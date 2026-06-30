Alarma en la Sonda de Campeche: denuncian impagos y grave deterioro en plataformas petroleras

Trabajadores de plataformas operadas por contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche denunciaron presuntas condiciones de deterioro que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad industrial y la integridad del personal que labora en altamar.

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De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, las plataformas COSL 3 y COSL 7, operadas por las empresas SAE Drilling Solutions y Pakal Energía, presentan diversas deficiencias operativas. Entre las denuncias destaca un video en el que trabajadores exhiben daños en un quemador o sistema de quema de gas, una pieza fundamental para desfogar presión y eliminar hidrocarburos de manera controlada. Según especialistas en seguridad industrial, una falla en este equipo podría derivar en acumulación de gases, emisiones no controladas e incluso incendios o explosiones.

Crisis laboral y falta de IMSS

Las denuncias no se limitan al estado de la infraestructura. Los trabajadores también señalaron presuntos adeudos salariales que superarían los tres meses para el personal embarcado y hasta cuatro meses para cerca de 200 empleados en tierra. Asimismo, acusaron la falta de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ausencia de registros laborales formales ante Pemex y posibles represalias contra quienes exigen el pago de sus salarios o mejores condiciones de trabajo.

En la plataforma COSL 3 reportan severa corrosión estructural y la existencia de un solo bote salvavidas funcional para más de 100 personas. / Especial

En el caso específico de la plataforma COSL 3, los denunciantes aseguran que existen problemas de corrosión severa en bases estructurales y techumbres, sistemas de evacuación presuntamente inoperantes y la disponibilidad de un solo bote salvavidas funcional para más de 100 personas a bordo. Estas condiciones, afirman, incrementan drásticamente los riesgos en caso de una emergencia en altamar.

Aunque Pemex ha sostenido en ocasiones anteriores que el mantenimiento de estas instalaciones corresponde a las empresas contratistas, los trabajadores consideran que la empresa productiva del Estado también debe supervisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad al tratarse de plataformas que forman parte de su cadena operativa.

Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️ ¡SAE DRILLING/PAKAL ENERGÍA: SE DAÑA QUEMADOR DE PLATAFORMA COSL POR FALTA DE MANTENIMIENTO! Ahondando sobre las precarias condiciones en las que operan las plataformas COSL 3 y COSL 7, operadas por la empresa carmelita SAE DRILLING SOLUTIONS y la… pic.twitter.com/vV6XmBUh4K — LinoZentella (@linozentella_) June 29, 2026

Hasta el momento, ni Pemex ni la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) han emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias difundidas por el personal. Mientras tanto, los señalamientos continúan generando profunda preocupación entre los trabajadores del sector petrolero ante los riesgos operativos y laborales expuestos en las grabaciones y testimonios compartidos.

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