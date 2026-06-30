Volcadura de carromoto deja dos lesionados en Isla del Carmen 2000

Una aparatosa volcadura de una carromoto registrada la tarde de este martes sobre la avenida Boquerón del Palmar, en el cruce con la calle Rosa María de la colonia Isla del Carmen 2000, dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El presunto responsable del accidente logró darse a la fuga.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de una carromoto Vento blanca sin placas, dedicada a la venta de tacos frente a Plaza Real, regresaba a su domicilio cuando fue impactado de costado por una camioneta blanca.

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El comerciante señaló que el conductor de la camioneta le cerró el paso, provocando que perdiera el control de la unidad de tres ruedas. En su intento por estabilizarla, terminó impactándose contra una motoneta Vento blanco con rojo, también sin placas, en la que viajaban dos personas.

Tras el fuerte choque, la carromoto volcó y los ocupantes de la motoneta quedaron atrapados debajo de la estructura, siendo auxiliados por Protección Civil, que transitaba por la zona.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital, mientras el conductor de la carromoto fue valorado en el lugar sin requerir hospitalización.

El conductor de la camioneta escapó hacia el fraccionamiento Maderas, evitando ser localizado. Al sitio acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes realizar