Balneario “El Remate” sin energía por falla en transformador

La sociedad encargada del cuidado del ojo de agua “El Remate” solicitó a las autoridades la reparación urgente del transformador que suministra energía eléctrica al balneario, el cual dejó de funcionar debido a su antigüedad. Indicaron que la falla ha provocado que el sitio opere con limitaciones y cierre más temprano de lo habitual, afectando a familias y turistas.

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Señalaron que el lugar permanece sin electricidad desde hace semanas, obligando a los bañistas a retirarse antes del horario normal. Explicaron que podría tratarse de un daño en el transformador o en las cuchillas, situación que debe ser atendida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Destacaron que “El Remate” es uno de los principales atractivos turísticos de la región, por lo que la falta de energía impacta directamente su funcionamiento. Aunque han cumplido con el pago del servicio, no han recibido respuesta ni solución.