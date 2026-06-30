Indignación en Bécal por actitud de funcionaria hacia recolectores

Gran indignación generó entre habitantes de la Junta Municipal de Bécal el actuar de una nueva funcionaria, identificada como Araceli Escobedo, quien presuntamente agredió verbalmente a trabajadores del servicio de recolección de basura mientras desayunaban en un establecimiento de la localidad.

De acuerdo con testigos, la funcionaria reprochó a los empleados por desayunar en horario laboral, señalando que no tenían derecho a hacerlo durante su jornada. Esta actitud provocó molestia entre los presentes, quienes calificaron el comportamiento como impulsivo, inadecuado y carente de sensibilidad hacia el personal.

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Tras el incidente, los trabajadores concluyeron su tiempo de alimentación y continuaron con sus labores. Posteriormente, se registró otra situación que incrementó la inconformidad ciudadana, luego de que la funcionaria determinara que los recolectores ya no serían los encargados de realizar el cobro del servicio, asumiendo ella directamente la recaudación con el argumento de entregar los recursos a la presidenta de la junta municipal.

La medida generó confusión entre los habitantes, pues tradicionalmente los trabajadores de campo realizan el cobro durante sus recorridos. Algunos ciudadanos manifestaron que seguirán entregando el pago directamente a los recolectores, mientras otros expresaron dudas sobre el nuevo esquema.

Vecinos de Bécal solicitaron la intervención de las autoridades municipales para aclarar lo sucedido y revisar la actuación de la funcionaria, a fin de evitar conflictos y garantizar el correcto funcionamiento del servicio de recolección de basura.