Ciudadanos participan en jornada ecológica de reciclaje en Carmen

Ayer desde muy temprano, decenas de personas acudieron a las instalaciones de la Dirección de Medio Ambiente, donde llevaron revistas, cuadernos, cartón y envases Tetra Brik, con el objetivo de darles un destino adecuado y contribuir al cuidado del ambiente. A cambio, recibieron ejemplares de vegetación regional, en una dinámica que combinó educación ambiental y participación ciudadana responsable.

De acuerdo con los organizadores, esta iniciativa busca fomentar el reciclaje, reducir la generación de residuos y fortalecer la conciencia ambiental entre la población. Además, promueve acciones sencillas pero de alto impacto, ya que ayudan a disminuir la contaminación y a generar hábitos responsables en beneficio del municipio.

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La jornada se llevó a cabo el viernes 26 y lunes 29 de junio en la Dirección de Medio Ambiente, ubicada en la colonia San Carlos, cerca del Malecón de la Caleta, donde se observó una notable participación de familias, jóvenes y adultos interesados en sumarse a esta estrategia ecológica y llevarse una plantita.

Los responsables de la campaña destacaron que la respuesta ciudadana, principalmente de los jóvenes, superó las expectativas, lo que confirma el creciente interés por adoptar prácticas de reciclaje y el aprovechamiento responsable de recursos. En breve se darán a conocer los resultados oficiales y el balance del material recolectado durante ambas jornadas.