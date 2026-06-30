Ayuntamiento de Seybaplaya señalado por falta de apoyo

En las últimas 24 horas ha cobrado fuerza la versión sobre la posible renuncia del comisario municipal de Villamadero, Gaspar Moguel, mejor conocido como El Venado, aunque hasta el momento no existe pronunciamiento oficial que confirme o desmienta dicha información.

De acuerdo con datos recabados, Gaspar Moguel se encuentra delicado de salud, razón por la que se vería obligado a dejar el cargo de autoridad auxiliar en esta localidad. También se habla de un posible déficit financiero derivado del mal manejo de recursos y por la falta de apoyo del Ayuntamiento de Seybaplaya.

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Aunado a ello, se supo que al menos 30 viviendas de la localidad se quedaron sin suministro de energía eléctrica, lo que originó malestar entre los pobladores, quienes analizan una posible protesta.

En dicha localidad, la comisaría local recibe los recibos de luz y posteriormente realiza el depósito correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Todo indica que eso no ocurrió.