Menonitas acusados de destruir montes y zonas arqueológicas en Hopelchén

Los menonitas no respetan a la naturaleza ni a los pueblos originarios, y son considerados como destructores del medio ambiente, porque han derribado con grandes maquinarias zonas arqueológicas abandonadas, chultunes y cerros, denunció el apicultor Ermilo Maas Ek.

El también presidente del Consejo de Administración de la Unión de Apicultores Cheneros (UAICH) señaló que en los predios adquiridos realizan cambio de uso de suelo para dar lugar a la agricultura industrial, dejando los montes pelones y convirtiéndolos en desiertos, además de acabar con aguadas y desagües naturales.

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Indicó que en los terrenos no mecanizables, los queman hasta destruir la fauna y flora, posiblemente para ahuyentar animales que dañen sus cultivos, pero con ello destruyen montes vírgenes.

Recordó la muerte de abejas en San Francisco Suc Tuc, donde presuntamente estuvieron involucrados menonitas por el uso de agroquímicos en cultivos de maíz, soya y chile habanero, cercanos a apiarios.

“Todos tenemos derecho a trabajar, pero lo menos que pueden hacer es respetar a los pueblos originarios y al medio ambiente”, añadió Maas Ek, quien subrayó que los apicultores mayas trabajan las abejas por herencia de sus padres y abuelos, mientras los menonitas llegaron a Hopelchén hace más de 40 años.

Expuso que los menonitas trabajan extensiones grandes de tierras, de al menos 100 hectáreas, mientras los campesinos mayas apenas poseen 20 o 30 hectáreas, lo que genera una desigualdad en la región.