Alertan por riesgo de derrumbe: Lluvias agravan grieta en histórico ex convento de Hecelchakán

El ex convento franciscano, su muro lateral agrietado ubicado frente a la entrada del mercado municipal José del Carmen Ortegón, continúa su abertura en su costado y cada día es más ancho, dijeron los locatarios, y por la temporada de aguaceros se escurre el vital líquido en el costado del pilastrón y, después de un año que se dio este aviso a las autoridades, nadie hace caso.

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Por los fuertes aguaceros de la temporada, el techo de la parroquia San Francisco de Asís se mantiene estable, no existe fisura que ingrese el agua pluvial en el interior. El ex convento franciscano es el único edificio que está sufriendo una ruptura edifical en su muro con más de 40 a 50 centímetros de grosor y con más de 10 metros de altura a donde se ha cuarteado y al parecer cada día se abre más, dijeron los locatarios José Naal Chan y Manuel Tun Poot.

El director de Protección Civil, Luis Ku Chan, invitó al personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para monitorear el área dañada y según no hay peligro de un desplome por el grosor de su pared, aparte por arriba existen raíces de árboles como es el álamo que se ha introducido en el grosor de la pared y es causante de que se esté separando de la estructura donde tiene su atrio o pilastrones, y a lo lejos se nota que ya aumentó, pero según no es un peligro.

Los visitantes, así como los locatarios del mercado José del Carmen Ortegón, como es el líder de los tablajeros Martín Antonio Ortegón, opinó ser necesario que gente preparada o especializada a la construcción den su punto de vista con respecto a la grieta del muro y están a tiempo de arreglar la pared que ya representa incertidumbre para quienes llegan a los eventos cristianos o magisteriales, como el aniversario del nacimiento de la escuela normal rural Justo Sierra Méndez en el mismo edificio hace 96 años y es festejado cada 13 de abril en el atrio, se dan cuenta de la grieta.

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JGH