Hallan cuerpo sin vida en muelle de San Román, Campeche

El hallazgo de un cuerpo sin vida en el muelle de San Román derivó en la movilización de cuerpos de emergencia que, inicialmente atendieron el reporte de un hombre tirado en el piso inconsciente.

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Los hechos ocurrieron antes de las seis de la mañana de este jueves, específicamente sobre la Avenida Justo Sierra, en las inmediaciones del muelle de San Román, donde transeúntes reportaron al número de emergencias a una persona tirada en el suelo sin dar algún indicio de movimiento.

Ante la preocupación, el C5 envió a un grupo de elementos de la Policía Estatal Preventiva para tomar conocimiento de la situación; al arribar al sitio, los agentes localizaron a una persona del sexo masculino recostada en el borde del muelle, por lo que solicitaron el apoyo de una unidad de atención médica para su valoración.

Sin signos de violencia en cuerpo localizado en muelle de San Román

Minutos más tarde arribó personal paramédico, quienes tras realizar la revisión correspondiente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Momentos después, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó el hallazgo de los restos, donde la revisión preliminar no encontró indicios de violencia en el cuerpo.