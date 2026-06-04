Campeche: Artec descarta eliminar transbordo en Villa Turquesa

Por el número de camiones y la telemetría recabada en estos meses, se descarta eliminar el transbordo que realizan en Villa Turquesa habitantes de fraccionamientos ubicados al Norte de la ciudad, confirmó la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC).

La ruta cubre los fraccionamientos Plan Chac, Presidentes de México, Álamos, Tula, Arboleda, Vivah, Cedros, Mónaco, Residencial La Hacienda, Hacienda San Antonio y Quinta Hermosa, cuyos usuarios llegan a Villa Turquesa para cambiar de camión con el eje troncal.

Carlos Vázquez, vecino de Álamos, recordó que entregaron un oficio con mil firmas solicitando eliminar el transbordo y, sin embargo, a la fecha no les dan una respuesta sobre la petición. Reveló que, incluso, en la página de Movibus respondieron la “Encuesta Origen-Destino del Transporte Público” con 15 preguntas confidenciales que serían utilizadas para el análisis del servicio. A la fecha, añadió, desconoce el resultado y si seguirán esperando o tomarán otra medida radical.

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Al respecto, el director de la ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, argumentó que el estudio descarta eliminar dicha medida por el número de camiones que actualmente brindan el servicio, que son 124, y por los resultados de la telemetría.

Incluso, dijo que entregaron un estudio en el Congreso del Estado sobre este tema. Abundó que la telemetría arrojó el número de pasajeros, los kilómetros y la rentabilidad, aunado al número de vehículos disponibles, lo que les impide acceder a esta demanda ciudadana.

El funcionario sostuvo que de eliminar este transbordo aumentaría el tiempo de espera de entre 12 a 15 minutos, hasta 40 o 50 minutos, casi una hora, por lo que sería un error pese a los reclamos de habitantes de este sector de la ciudad.

Para concluir, se excusó diciendo que el cambio de unidad siempre ha existido, ya que las rutas anteriores en este sector llevaban al pasajero al mercado y de ahí tenían que tomar otro camión para llegar a su destino, sea el trabajo o la escuela.