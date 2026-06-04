Liberan a cinco acusados de robar autos en Campeche; pertenecían a una aseguradora

Cinco personas que fueron detenidas por elementos de la Policía, acusadas de presuntamente sustraer vehículos de un corralón en la ciudad de Campeche, recuperaron su libertad luego de que se acreditara que las unidades pertenecían a una aseguradora que había ordenado su traslado.

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Los hechos ocurrieron cuando los sujetos retiraban varios automóviles con apoyo de un tractocamión. Las autoridades señalaron que habían sacado las unidades sin autorización, por lo que cuatro fueron asegurados en la ciudad de Campeche y uno más en Escárcega.

Los detenidos enfrentaban una investigación por el delito de robo de vehículo en grado de tentativa. Sin embargo, durante las indagatorias se habría comprobado que los automóviles habían sido recuperados tras reportes de robo ocurridos en distintas fechas y que, al haber sido indemnizados sus propietarios, la posesión legal pasó a una aseguradora, la cual ordenó el retiro de las unidades para su posterior subasta.

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JGH