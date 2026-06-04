Clima en Campeche 5 de junio: Dos zonas de inestabilidad y nueva onda tropical traerán lluvias fuertes

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, un temporal de lluvias de fuertes a muy fuertes continuará manifestándose sobre algunas entidades del Norte, Occidente, Centro, Oriente, Sur y Sureste de México, favoreciendo para Campeche la formación de intervalos de chubascos entre los 5 y los 25 milímetros de altura dispersos sobre gran parte de la entidad.

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Lo anterior, deriva de la interacción entre una circulación ciclónica con algunas vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera aunadas con canales de baja presión extendidos sobre el interior del territorio Nacional más la inestabilidad atmosférica y el abundante ingreso de humedad que fluye hacia el Occidente, Sur y Sureste del país, generado por dos zonas de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Ante dichos efectos, las condiciones previstas son de ambiente caluroso a muy caluroso, siendo la máxima de 38 grados y la mínima de 22, con alto contenido de humedad y potencial de lluvias de ligeras a moderadas, con algunas fuertes de manera puntual en la entidad, más viento de componente del este de 10 a 20 kilómetros por hora con algunas rachas entre los 30 y 50 kilómetros de intensidad.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán en combinación con el ingreso de humedad del Mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en dicha región, así como la aproximación de una nueva Onda Tropical en el área.

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JGH