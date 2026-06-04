Infraestructura deteriorada genera riesgos en calles de Ciudad del Carmen

Vecinos de la colonia 23 de Julio manifestaron su inconformidad por las condiciones en las que se encuentra la red telefónica de una empresa local, cuyos cables permanecen colgando en una calle del sector, representando posibles riesgos para automovilistas y peatones, además de una mala imagen urbana.

De acuerdo con habitantes de la zona, la empresa mantiene parte de su cableado sostenido de manera improvisada, incluso amarrado a las rejas de viviendas particulares, situación que consideran inaceptable para una compañía de telecomunicaciones.

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Las madres de familia hicieron un llamado a la empresa para que instale la postería necesaria y brinde mantenimiento adecuado a su infraestructura, evitando que los cables continúen luciendo como “sogas de tendedero” sobre la vía pública, especialmente durante eventos de surada y precipitaciones.

Los vecinos señalaron que han soportado esta problemática durante años, pero se ha recrudecido en las últimas semanas sin solución definitiva. Consideran que, por tratarse de una calle privada, la situación ha sido ignorada por la empresa, provocando el deterioro de la red y molestias constantes.

El problema se observa en las calles Ébano, Pino y Mangle de la colonia 23 de Julio, donde los habitantes esperan atención inmediata. De lo contrario, advirtieron que podrían llamar a Protección Civil para que tome medidas contra la compañía, por el riesgo que representan los cables colgantes y la pésima imagen urbana.

Los vecinos reiteraron su petición para que la empresa escuche el reclamo ciudadano y ponga fin a un problema que también se observa en diferentes sectores de Ciudad del Carmen.