Golpe al narcomenudeo en Champotón: un detenido, armas, droga y equipo táctico asegurados

La detención de una persona del género masculino, sustancias presuntamente catalogadas como droga, un arma de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico y diversos objetos fueron el saldo de dos operativos realizados en el municipio de Champotón por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche que fueron llevados a cabo derivado de investigaciones previamente relacionadas con presuntas actividades de narcomenudeo.

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La madrugada de este jueves 4 de junio, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones dirigió un operativo en un domicilio ubicado en la colonia Moch Cohuo, de la ciudad de Champotón, donde fue asegurado un masculino de 30 años de edad identificado con las siglas C.M.C.V., además de diversas dosis de sustancias con características de droga de tipo cristal, polvo blanco y hierba seca color verde, así como dinero en efectivo, una báscula gramera, cartuchos útiles calibre 9 milímetros y un arma de fuego tipo revólver abastecida.

Autoridades aseguraron presunta droga, un arma de fuego y cartuchos útiles. / Especial

De manera simultánea, en un predio ubicado en la localidad de Ulumal, también del municipio de Champotón, fueron asegurados un arma de fuego, chalecos tácticos, placas balísticas, radios portátiles, básculas digitales, trituradora para hierba seca y bolsitas que contenían sustancias con características similares a droga, sin que en dicho operativo se reportara la detención de personas involucradas o sospechosas, reduciéndose únicamente a los mencionados objetos.

En ambos casos, todos los indicios localizados en los dos inmuebles quedaron a disposición del Ministerio Público, así como la persona asegurada, donde se llevarán a cabo las respectivas Carpetas de Investigación por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión con fines de comercio.

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JGH