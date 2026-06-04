Crisis petrolera en Ciudad del Carmen: Falta de pagos provoca masiva fuga de mano de obra calificada

La falta de actividad en el sector petrolero y los retrasos en los pagos a proveedores continúan afectando severamente a las empresas de Ciudad del Carmen, provocando incluso la fuga de mano de obra altamente especializada hacia otras regiones del país, y es que, pese a que muchas compañías invirtieron durante años en la capacitación de personal especializado, la falta de trabajo o mejores salarios han orillado a profesionistas a migrar de la Isla.

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De acuerdo con el empresario Hugo Alberto Juárez Lara, la crisis económica ha complicado la permanencia de trabajadores capacitados en áreas técnicas relacionadas con la industria energética, debido a que las empresas locales enfrentan dificultades para sostener salarios competitivos ante la falta de contratos y liquidez.

Según su experiencia, muchas compañías como la de él, invirtieron durante años en la capacitación de personal especializado, incluyendo operadores de grúas, buzos industriales, inspectores e ingenieros, algunos de los cuales incluso fueron enviados al extranjero para recibir entrenamiento, en algunos casos por solo una persona llegaban a pagar hasta 100 mil pesos, ese estándar de profesional certificado, desde luego que genera que perciban por derecho un mayor salario, pero, dadas las condiciones actuales no es posible mantenerlos.

Debido a que los empresarios no solo no pueden pagar más, sino que se han visto en la necesidad de prescindir de ese servicio, algunos profesionistas se han tenido que ir de Ciudad del Carmen y no lo hacen por afectar a la compañía que les dio capacitación y certificaciones, sino porque es entendible que tienen que garantizar el ingreso de sus salarios, es decir, buscan lugares donde existen mejores condiciones de trabajo.

El empresario cuestionó las versiones optimistas que apuntan a una posible recuperación económica durante el segundo semestre del año, al considerar que la realidad que enfrentan diariamente los empresarios no refleja una mejora inmediata.

Afirmó que la recuperación de Ciudad del Carmen dependerá de una estrategia conjunta entre los gobiernos estatal y federal que permita fortalecer la actividad petrolera y generar condiciones para la llegada de nuevas inversiones relacionadas con el sector energético.

Por último, el empresario refirió que para que se pueda consolidar la industria turística, no se debe abandonar lo que aun existe de la energética, pues ese desdén detonará problemas como la inseguridad que no abona para ningún tipo de actividad económica prioritaria de una ciudad.

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JGH