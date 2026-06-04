Campesinos de Sahcabchén, Hopelchén, reclaman apoyo al maíz que debió entregarse desde marzo

Productores de maíz de la comunidad de San Juan Bautista Sahcabchén, en Hopelchén, exigieron la liberación del subsidio por el grano vendido y facturado que debió liquidarse desde marzo pasado. Los afectados señalaron que el recurso les urge para concluir con la preparación de sus tierras de cara al ciclo de siembra primavera-verano 2026.

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Manuel Caamal Euán, comisario ejidal, y Gilmer Euán Lugo, líder productor, abordaron a los medios de comunicación a las afueras de la bodega donde el gobierno federal distribuye el programa Fertilizantes para el Bienestar. En el lugar, manifestaron su inconformidad por el retraso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Explicaron que un funcionario de la dependencia, identificado como el ingeniero Paulín, les aseguró que el pago quedaría listo en marzo, promesa que no se cumplió.

El dinero es necesario para preparar las tierras de siembra. / Mauriel Koh

El subsidio acordado es de 950 pesos por tonelada: el gobierno federal aporta 800 pesos y el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, complementa los 150 pesos restantes.

Aunque la mayoría de los campesinos de la zona ya cobraron, en Sahcabchén quedan ocho productores rezagados a quienes se les adeudan montos que oscilan entre los 30 mil y 50 mil pesos, dependiendo del volumen facturado. Los líderes agrarios advirtieron que esta misma problemática de falta de pago se está replicando en otras comunidades rurales del municipio de Hopelchén.

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JGH