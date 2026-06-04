Población escolar está a un paso de caer en las drogas por falta de atención en Playa del Carmen

A fin de prevenir a la población escolar que siga cayendo en las drogas y truncar sus vidas, es necesario retomar el Consejo de Participación Ciudadana en materia de seguridad, para implementar el programa “Escuelas Seguras”, sostuvo Faustino Muñoz Figueroa, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

La prevención del consumo de drogas en niños y adolescentes es más efectiva cuando se basa en el desarrollo de habilidades emocionales, una comunicación abierta y el fomento de factores de protección desde el hogar y la escuela.

Hace unos años funcionó el programa Escuela Segura, hoy tenemos escuelas contaminadas, niños y adolescentes que han sido implicados por consumo de alcohol o drogas, pese a esta circunstancia, las autoridades le han restado importancia en tomar acciones.

¿Qué cree que esté pasando en Playa del Carmen? No hay ningún programa de prevención, este programa nació con los comités de Participación Ciudadana en las colonias, contribuí en estas tareas nadie me pagaba, porque lo hacía voluntariamente por amor a Playa del Carmen, me invitó a crear los programas de participación ciudadana y de ahí nace el programa “Escuela Segura”, para evitar que los niños consumieran drogas.

En su momento, se daban pláticas en todas las escuelas el objetivo es prevenir el consumo de drogas, proteger a los niños, se les explicaba los riesgos de consumir drogas sintéticas, se les daba información de cómo evitar caer en las drogas, si alguien a la salida de la escuela era invitado a ingerir dulces que era y son drogas.

Noticia Destacada Necesario unir esfuerzos para proteger el medio ambiente y la economía de Quintana Roo

Durante más de 13 años funcionó el programa, sin embargo, cuando llegó a la gubernatura del estado, Roberto Borge, eliminó el programa, no tengo ni la menor idea el interés de eliminarlo.

Sin embargo, un año después, empezamos a darnos cuenta casos de venta de drogas en las afueras de las escuelas, y hoy ya es muy difícil, está muy avanzado la circunstancia, y es aquí donde se necesita que a través de la sociedad de padres de familia vuelven a solicitar este programa de “Escuela Segura”, refirió.

Relató que en una plática que ofrecía a los estudiantes de una escuela sobre los riesgos del consumo de drogas, fue irrumpido por Laura Beristaín Navarrete, cuando era regidora del Ayuntamiento, no le gustó cuando les advertía a los estudiantes del alto riesgo de las drogas, me sacó de la escuela diciendo que no era nadie para impartir pláticas.

Muñoz Figueroa, puntualizó, ojalá que algún gobierno se le prenda el foco de volver a integrar el programa “Escuela Segura”, en este gobierno es difícil ya está por terminar su período, pero esperamos que los próximos gobiernos se lo tomen en serio. Es muy importante porque nuestros niños necesitan de esos programas de prevención, hoy están viviendo en un peligro, debido a que están rodeados de drogas.

“La población escolar está indefensa, es importante que los padres de familia vigilan a sus hijos, y vean quienes están afuera de las escuelas, esa gente se pone cerca de las escuelas y a la salida están con sus mochilas cazando a los estudiantes para ofrecerles drogas”, concluyó.