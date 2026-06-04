Isla Aguada denuncia rezago por falta de recursos del Puente de la Unidad

Isla Aguada recibe migajas presupuestales y por eso ha permanecido en el rezago, afirmó el comisario municipal, Alberto Emir Aranda Téllez, al asegurar que pese a solicitar que una parte de los recursos recaudados por la caseta del Puente de la Unidad sea destinada directamente a obras y programas para la comunidad, la respuesta ha sido siempre negativa, por lo que constantemente tiene que andar mendigando apoyos.

En administraciones estatales anteriores se logró que el 3% de los ingresos generados por el puente fuera invertido en Isla Aguada mediante obras públicas, lo que permitió la construcción del malecón, muelles, palapas y espacios turísticos. Sin embargo, este esquema fue retirado sin explicación.

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Aranda Téllez afirmó que la caseta representa un perjuicio para muchos habitantes debido a las restricciones que enfrentan para acceder a beneficios o exenciones, por lo que consideró justo que una parte de los recursos recaudados regrese a la comunidad en forma de infraestructura y apoyos.

De acuerdo con información de años anteriores, la caseta genera alrededor de 40 millones de pesos mensuales, por lo que insistió en que un porcentaje de esos recursos podría destinarse a atender necesidades prioritarias como la rehabilitación de calles, banquetas, espacios deportivos, el panteón municipal y un nuevo camión recolector de basura, además de apoyos para los sectores productivos.

El comisario lamentó que el Pueblo Mágico siga sin respaldo en obras y programas específicos, pese a que es utilizado por el Gobierno de Campeche y el municipio de Carmen para promocionar la imagen turística. Señaló que los habitantes esperaban mayor atención de los gobiernos emanados del mismo proyecto político, pero la comunidad permanece rezagada frente a otras regiones del estado.