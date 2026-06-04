“Tiran fuego”: Cables de CFE en Escárcega aterrorizan a vecinos tras un mes de intensos apagones

Vecinos de la colonia Concordia, en Escárcega, denunciaron que desde hace un mes padecen constantes bajones de luz y apagones debido a fallas en las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El problema afecta principalmente a los residentes de la calle 23 entre 48, quienes señalan que la situación se ha agravado con la actual temporada de lluvias.

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Manuel Canul Chi, habitante de la zona, explicó que los cortos circuitos ocurren a cualquier hora del día, presumiblemente por el choque de los cables de alta tensión con las ramas de los árboles o debido al notable deterioro del cableado.

Señalan que ramas de árboles podrían estar afectando las líneas de la CFE. / Joaquín Guevara

Los colonos alertaron que las líneas eléctricas han comenzado a soltar chispas y fuego, lo que representa un peligro latente de incendio o lesiones para los peatones y los niños que juegan en las cercanías.

Ante el riesgo inminente y la falta de un servicio estable, sobre todo durante las noches, los afectados hicieron un enérgico llamado a los directivos de la CFE para que envíen cuadrillas de personal técnico a revisar las líneas, podar los árboles y dar una solución definitiva antes de que ocurra un accidente grave.

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JGH