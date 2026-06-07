Sujetos vandalizan dos vehículos en la colonia Leovigildo Gómez de Campeche

Por rencillas personales unos sujetos destrozaron dos vehículos particulares en la colonia Leovigildo Gómez sin que fueran detenidos, ya que pese al reporte al número de emergencias 911, cuando arribaron los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quienes causaron los daños materiales ya se habían retirado del sitio.

En las primeras horas de la madrugada, dos personas arribaron en una motocicleta a la calle Monte de los Olivos, para proceder a la destrucción de los cristales de dos automóviles, tanto en las puertas como en los panorámicos delantero y trasero.

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Luego de los destrozos causados a los carros, se subieron de nuevo a la motocicleta para huir sin ser detenidos, logrando perderse al abandonar la colonia sin que nadie se interpusiera en su huida.

Los daños en las unidades automotrices fueron en un Chevrolet Corsa y un Ford Ka, en los que los responsables causaron los destrozos mientras estaban estacionados cerca de las viviendas de sus propietarios.

Los afectados, en sus declaraciones, dieron a conocer que tienen viejas rencillas con los sujetos que provocaron los daños en sus vehículos y atenderían la petición de los policías de acudir a interponer su denuncia en la Fiscalía General del Estado por la afectación en sus propiedades.