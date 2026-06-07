En menos de cinco años, Campeche pierde más de 120 mil hectáreas de selva por la deforestación

En 2020, el estado de Campeche contaba con una superficie de 3.7 millones de hectáreas de bosque natural, equivalente al 67 por ciento de su territorio terrestre. Para 2025, se estima la pérdida de alrededor de 120 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa una disminución aproximada del seis por ciento de su cobertura en ese periodo, siendo el municipio de Hopelchén el más afectado.

En el caso del bosque primario, en 2020 la extensión restante era del 90 por ciento, con una pérdida de 32 mil hectáreas. En 2021 se mantuvo en 90 por ciento, con una pérdida de 11 mil hectáreas; en 2022 descendió al 89 por ciento con 10 mil hectáreas perdidas; en 2023 bajó al 88 por ciento con 24 mil hectáreas; en 2024 al 87 por ciento con 32 mil hectáreas; y finalmente en 2025 se ubicó en 86 por ciento, con una pérdida de 14 mil hectáreas.

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En conjunto, durante el mismo periodo, Campeche perdió alrededor de 280 mil hectáreas de cobertura arbórea, equivalente al siete por ciento de la superficie forestal que tenía en el año 2000.

De acuerdo con los datos, entre 2001 y 2025 el 87 por ciento de la pérdida de cobertura arbórea se concentró en zonas donde la principal causa fue la deforestación. En este periodo se registraron pérdidas asociadas a distintos factores, entre ellos agricultura permanente, expansión de infraestructura y asentamientos humanos.

Entre los factores de perturbación temporal destacan la explotación forestal, con más de 510 mil hectáreas afectadas; los incendios forestales, con 98 mil hectáreas; la agricultura itinerante, con 14 mil hectáreas; y otros trastornos naturales, con un promedio de 16 mil hectáreas perdidas en los últimos años en territorio campechano.

Municipios más afectados

En el periodo 2020–2025, Hopelchén encabezó la pérdida de cobertura arbórea con 73 mil hectáreas, seguido de Candelaria con 64 mil, Champotón con 55 mil, Escárcega con 35 mil, Carmen con 27 mil, Calakmul con 23 mil y Campeche con 19 mil.

En Campeche, la temporada alta de incendios inicia generalmente a mediados de marzo y se extiende alrededor de 12 semanas. Sin embargo, entre el 26 de mayo de 2025 y el 1 de junio de 2026 se registraron mil 618 alertas de incendios detectadas por sensores VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), considerando únicamente alertas de alta confianza, una cifra inusualmente alta en comparación con años anteriores desde 2012.

Asimismo, en lo que va de 2026 se han registrado mil 385 alertas adicionales bajo el mismo sistema. El año con mayor número de incendios registrados fue 2020, con dos mil 915 alertas.

Global Forest Watch revela impacto crítico en bosques campechanos

De 2020 a 2025, Campeche perdió aproximadamente 110 mil hectáreas de cobertura arbórea a causa de incendios y 210 mil hectáreas por otros factores, donde están incluidos principalmente incidentes en predios particulares. El año con mayor impacto por incendios fue 2024, con 42 mil hectáreas afectadas, lo que representó el 57 por ciento de la pérdida total de cobertura forestal de ese año.

Estos datos corresponden a la plataforma Global Forest Watch (GFW), iniciativa del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), que proporciona información pública para el monitoreo de los bosques a nivel global.

Hechos recientes

En enero de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) participó en el cateo y localización de al menos 10 predios forestales desmontados ilegalmente en los municipios de Campeche y Champotón.

En febrero, se realizaron operativos para clausurar alrededor de 54 hectáreas cercanas a la Reserva de la Biosfera de Calakmul por actividades ilegales de cambio de uso de suelo.

El hecho más reciente ocurrió en el municipio de Hopelchén, donde se intervinieron 54.2 hectáreas de selva mediante un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. En la zona se detectaron quemas y desmontes sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en un área de alto valor ambiental.