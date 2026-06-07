Inundaciones afectan 10 viviendas en San Francisco Suc Tuc

En la comunidad de San Francisco Suc Tuc, los escurrimientos de agua provenientes de los cerros inundaron calles y traspatios de 10 viviendas, por lo que autoridades municipales y estatales han puesto atención a esa contingencia, en tanto que se ha habilitado un refugio temporal para albergar a las familias afectadas.

De acuerdo a datos recabados entre autoridades comunitarias y de Protección Civil Municipal, desde el pasado jueves al menos 10 viviendas ubicadas al sur de la comunidad empezaron a presentar anegaciones en sus partes frontales y traspatios, lo mismo que en las calles, lo cual preocupó a las familias y fue reportado al comisario municipal Gabriel Chí Cohuó.

Noticia Destacada Chichén Itzá lidera visitas turísticas en México

La autoridad del poblado pidió de inmediato la intervención del Ayuntamiento, quien notificó a la Secretaría de Protección Civil del Estado sobre la situación en ese poblado ubicado a 25 kilómetros de la cabecera municipal.

El sábado, personal de Protección Civil Municipal, brigadistas de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres (Anved) y otras áreas de la comuna chenera limpiaron canales de desagüe obstruidos con matorrales, basura y troncos.

Con apoyo del comisario municipal, también se realizaron labores de monitoreo, limpieza de drenajes y desazolve de pasos de agua, con la finalidad de facilitar el flujo de escurrimientos pluviales y prevenir más afectaciones.

El mismo sábado, se habilitó un refugio temporal en la telesecundaria para brindar atención a las familias, aunque estas no quisieron abandonar sus viviendas.

El comisario Gabriel Chí Cohuó informó que con maquinaria se realizan trabajos de limpieza y liberación del cauce natural del agua, agradeciendo el apoyo municipal por la atención inmediata.

El subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento Jorge Chávez Calderón señaló que el trabajo coordinado continúa de manera permanente para salvaguardar la seguridad y bienestar de las familias.

Inundaciones afectan 10 viviendas en San Francisco Suc Tuc

Detalló que los desagües y alcantarillas estaban tapados, además de un basurero cercano que obstruyó el paso del agua. Inicialmente se hizo un vado con maquinaria menonita, pero fue insuficiente; más tarde, una retroexcavadora limpió el camino para que el agua fluyera mejor.

El DIF municipal activó el comedor comunitario y brindó cena a las 10 familias afectadas, además de atender a unas 120 personas en total.

Este domingo, brigadistas de Protección Civil regresaron a la comunidad de Suc Tuc para seguir monitoreando y limpiando alcantarillas, esperando que el nivel del agua disminuya en calles y traspatios.