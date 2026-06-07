Mujer lesionada tras choque de motocicleta en Champotón

Anoche, una mujer terminó policontundida tras ser colisionada por una motocicleta mientras conducía una motoneta Italika D150 con placas 10GYB6 del Estado de Campeche en la colonia El Cardenal.

De acuerdo con los datos recabados, el percance que aglutinó a decenas de curiosos se registró alrededor de las 22:40 horas en el cruce de la calle 20 con 37 en la colonia antes referida.

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Según testigos, el guiador de una motocicleta tipo Suzuki no hizo su alto al asomar desde la calle 37, colisionando con la motoneta que venía con preferencia. Tras el impacto, la mujer terminó tendida sobre el pavimento, dejando rastros de sangre.

La mujer fue asistida por paramédicos de la Cruz Roja, y luego fue trasladada al Seguro Social de Champotón para su valoración. Por su parte, la policía municipal no hizo acto de presencia en el lugar de los hechos, generando enojo entre los familiares de la parte afectada.