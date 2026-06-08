Campeche lidera en aumento de enfermedades cardiacas

Hasta el 23 de mayo, Campeche registró 3,839 enfermedades y padecimientos cardiacos, que en comparación con los 2,538 del 2025 reflejan un aumento del 51.26%, colocando a la Entidad como la de mayor tasa en la Península de Yucatán.

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, los Estados de Quintana Roo y Yucatán mostraron menor incremento: 14.69% y 19.45%, respectivamente.

Respecto a estas enfermedades, los casos de hipertensión arterial se elevaron 44.87%, las enfermedades isquémicas un 63.5% y los accidentes cerebrovasculares aumentaron 42.97%.

El incremento más preocupante corresponde a la insuficiencia venosa periférica, que presentó un 113.81% de diferencia, al pasar de 210 casos en 2025 a 449 durante 2026.